Найтитулованіша спортсменка в історії зимових Олімпіад завершила кар'єру
14:46, 06 квітня 2018Інше
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Норвезька лижниця Бйорген є 8-разовою олімпійською чемпіонкою, а всього виборола 15 нагород.
Маріт Бйорген завершить кар'єру в суботу / Reuters
Володарка 15 олімпійський нагород норвезька лижниця Маріт Бйорген оголосила про завершення кар'єри.
Рекордсменка за кількістю олімпійських медалей в зимових видах спорту Маріт Бйорген зізналася у відсутності мотивації, повідомляє SportBox з посиланням на норвезький телеканал NRK.
– Усвідомила, що у мене немає належної мотивації, щоб виступати на 100 відсотків. Тому я волію завершити кар'єру, – сказала норвезька лижниця.
Остання гонка 38-річної Бйорген запланована на суботу, 7 квітня.
Бьорген за свою кар'єру виграла 15 олімпійських медалей (8 золотих, 4 срібних і 3 бронзових) і 114 гонок Кубка світу.
Найбільш "врожайною" для спортссменки виявилася остання Олімпіада-2018 в Пхенчхані, де норвежка здобула 2 золота і, в цілому, 5 медалей.
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