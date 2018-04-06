Найтитулованіша спортсменка в історії зимових Олімпіад завершила кар'єру

Норвезька лижниця Бйорген є 8-разовою олімпійською чемпіонкою, а всього виборола 15 нагород.

Володарка 15 олімпійський нагород норвезька лижниця Маріт Бйорген оголосила про завершення кар'єри.

Рекордсменка за кількістю олімпійських медалей в зимових видах спорту Маріт Бйорген зізналася у відсутності мотивації, повідомляє SportBox з посиланням на норвезький телеканал NRK.

– Усвідомила, що у мене немає належної мотивації, щоб виступати на 100 відсотків. Тому я волію завершити кар'єру, – сказала норвезька лижниця.

Остання гонка 38-річної Бйорген запланована на суботу, 7 квітня.

Бьорген за свою кар'єру виграла 15 олімпійських медалей (8 золотих, 4 срібних і 3 бронзових) і 114 гонок Кубка світу.

Найбільш "врожайною" для спортссменки виявилася остання Олімпіада-2018 в Пхенчхані, де норвежка здобула 2 золота і, в цілому, 5 медалей.