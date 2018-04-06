Макгрегор напав на автобус учасників UFC 223 і здався поліції (відео)

Ірландця взяли під варту, але поки що офіційних звинувачень йому не висунули.

Чемпіон UFC у легкій вазі Конор Макгрегор, який зі своїми друзями скоїв напад на автобус з учасниками турніру UFC 223, здався поліції. На відео, опублікованому в Інтернеті, видно, як Конор розбив вікно автобуса, в якому вивозили учасників прес-конференції перед турніром, ручним візком, повідомляє "Чемпіонат". Хтось із супроводжуючих Конора розбив друге вікно. Макгрегор намагався потрапити в автобус, схопивши огорожу, але був зупинений охороною. На місце події була викликана поліція. Боєць зник з місця нападу. Поліції був виданий ордер на арешт Конора, але Макгрегор особисто з'явився в поліцейську ділянку Брукліна і здався владі. Ірландця взяли під варту, але поки що офіційних звинувачень йому не пред'явлено, повідомила поліція Нью-Йорка. yoooooo... first time seeing this one. Conor has legit lost his mind. pic.twitter.com/XcLFd2FIMo — caposa (@Grabaka_Hitman) 5 квітня 2018 р.

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