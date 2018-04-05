Цуренко не вийшла на корт у матчі 1/8 фіналу турніру в Мексиці

22:31, 05 квітня 2018
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Леся Цуренко / facebook.com/BrisbaneTennis

Після важкої перемоги в першому колі над японкою ХІбІно в трьох партіях у стартовому матчі, наша спортсменка відмовилася від сьогоднішньої гри, повідомляє офіційний сайт турніру.

Можлива травма українки може вкрай негативно позначитися на підготовці збірної України до матчу Кубка Федерації проти збірної Канади, який відбудеться 21-22 квітня.

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Теги: #теннис#Леся Цуренко