Цуренко не вийшла на корт у матчі 1/8 фіналу турніру в Мексиці

Причина відмови українки від продовження турніру поки не уточнюється.

Друга ракетка України Леся Цуренко відмовилася від продовження турніру в Монтерреї (Мексика), не вийшовши на корт у матчі 1/8 фіналу проти Даніель Коллінз з США.

Після важкої перемоги в першому колі над японкою ХІбІно в трьох партіях у стартовому матчі, наша спортсменка відмовилася від сьогоднішньої гри, повідомляє офіційний сайт турніру.

Можлива травма українки може вкрай негативно позначитися на підготовці збірної України до матчу Кубка Федерації проти збірної Канади, який відбудеться 21-22 квітня.