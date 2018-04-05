Беленюк: через пропуск чемпіонату Європи в Росії можемо втратити олімпійську ліцензію

Український борець, чемпіон світу Жан Беленюк прокоментував рішення міністерства спорту відмовитися від участі українських спортсменів на змаганнях в РФ.

Борець греко-римського стилю Жан Беленюк розповів, що після того, як Україна не поїде на чемпіонат Європи в Росію, вона може не потрапити на чемпіонат світу і разом з тим втратити олімпійську ліцензію.

"Готувалися рік до чемпіонату Європи, але нам заборонили їхати на нього. Ми готуємося, стараємося. Але політична ситуація... Іноді ми не в силах змінити її, і доводиться залишатися без того старту, до якого готувався тривалий час.

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У нас трохи інша система – не рейтингова, як у фехтуванні або біатлоні. Справа в тому, що ми можемо втратити і чемпіонат світу. Міжнародна федерація може нас просто не допустити. Це дуже погано – втрачається цілий рік. Через це ми можемо не потрапити на Олімпійські ігри. Ситуація дуже складна, насправді. Поки стежимо за її розвитком", - цитує Беленюка XSPORT.

Нагадаємо, Міністерство спорту України просило українських спортсменів утриматися від виступів на змаганнях, що проводяться на території Росії.

Чемпіонат Європи з греко-римської боротьби пройде з 30 квітня по 6 травня в російському Каспійську. Українська збірна пропустить турнір.

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