Чемпіонат Європи зі спортивної боротьби серед кадетів перенесено з України до Македонії
Асоціація спортивної боротьби Україна заявило про відмову країни від проведення чемпіонату Європи зі спортивної боротьби, який мав відбутися в Києві наприкінці квітня.
Змагання скасовані у зв’язку з неможливістю надання у повній мірі державних гарантій для забезпечення рівних можливостей участі спортсменів усіх, без виключення країн–членів Міжнародного Олімпійського Комітету, повідомляється на сайті АСБУ.
"Запланований до проведення у м. Києві 21 – 29 квітня поточного року чемпіонат Європи зі спортивної боротьби серед кадетів, рішенням Міжнародної федерації боротьби «Об’єднаний світ боротьби» (UWW) за погодженням з МОК, перенесений в м. Скоп’є (Македонія). Турнір відбудеться орієнтовно у терміни 14 – 20 травня 2018 року", - йдеться у заяві.
Вирогідніше за все, мова йде про команду Росії, яка може бути недопущена повним складом на ЧЄ у Київ, якщо хтось з членів команди свого часу побував в аннексованому Криму (після 2014 року).