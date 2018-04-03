Чемпіонат Європи зі спортивної боротьби серед кадетів перенесено з України до Македонії

Турнір перенесено у зв’язку з неможливістю надання у повній мірі державних гарантій для забезпечення рівних можливостей участі спортсменів усіх, без виключення країн.

Асоціація спортивної боротьби Україна заявило про відмову країни від проведення чемпіонату Європи зі спортивної боротьби, який мав відбутися в Києві наприкінці квітня.

Змагання скасовані у зв’язку з неможливістю надання у повній мірі державних гарантій для забезпечення рівних можливостей участі спортсменів усіх, без виключення країн–членів Міжнародного Олімпійського Комітету, повідомляється на сайті АСБУ.

"Запланований до проведення у м. Києві 21 – 29 квітня поточного року чемпіонат Європи зі спортивної боротьби серед кадетів, рішенням Міжнародної федерації боротьби «Об’єднаний світ боротьби» (UWW) за погодженням з МОК, перенесений в м. Скоп’є (Македонія). Турнір відбудеться орієнтовно у терміни 14 – 20 травня 2018 року", - йдеться у заяві.

Вирогідніше за все, мова йде про команду Росії, яка може бути недопущена повним складом на ЧЄ у Київ, якщо хтось з членів команди свого часу побував в аннексованому Криму (після 2014 року).