Українка Єлістратова завоювала золото на Кубку Африки з тріатлону

Юлія Єлістратова фінішувала першою з відривом від найближчої переслідувачки у 38 секунд.

Українські спортсмени вдало виступили на першому міжнародному старті тріатлонного сезону.

Серед жінок на етапі Кубка Африки кращою стала Юлія Єлістратова, повідомляє офіційний сайт Федерації тріатлону України.

Юлія фінішувала першою з відривом від найближчої переслідувачки у 38 секунд.

Ще одна українка, Маргарита Крилова, до останнього боролася з угорською тріатлоністкою за "бронзу", однак у підсумку стала четвертою.

Тріатлон - вид спорту, який являє собою мультиспортивную гонку, що складається з безперервного послідовного проходження її учасниками трьох етапів: плавання, велогонки та бігу.

Як повідомляв УНІАН, гімнаст Ігор Радівілов став кращим спортсменом України у березні.