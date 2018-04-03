Українка Єлістратова завоювала золото на Кубку Африки з тріатлону
13:11, 03 квітня 2018Інше
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Юлія Єлістратова фінішувала першою з відривом від найближчої переслідувачки у 38 секунд.
Юлія Єлістратова виграла Кубок Африки з тріатлону / noc--ukr.org
Українські спортсмени вдало виступили на першому міжнародному старті тріатлонного сезону.
Серед жінок на етапі Кубка Африки кращою стала Юлія Єлістратова, повідомляє офіційний сайт Федерації тріатлону України.
Юлія фінішувала першою з відривом від найближчої переслідувачки у 38 секунд.
Ще одна українка, Маргарита Крилова, до останнього боролася з угорською тріатлоністкою за "бронзу", однак у підсумку стала четвертою.
Тріатлон - вид спорту, який являє собою мультиспортивную гонку, що складається з безперервного послідовного проходження її учасниками трьох етапів: плавання, велогонки та бігу.
Як повідомляв УНІАН, гімнаст Ігор Радівілов став кращим спортсменом України у березні.
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