"Король біатлону" Бйорндален оголосив про закінчення кар'єри

Легендарний норвежець є учасником шести Олімпіад.

Восьмиразовий олімпійський чемпіон норвежець Уле Ейнар Бйорндален підтвердив, що прийняв рішення завершити кар'єру.

«Я б охоче виступав ще кілька років, але це мій останній сезон», – сказав Бйорндален під час прес-конференції, повідомляє норвезьке видання NRK.

За словами спортсмена, у період літньої підготовки у нього було два напади миготливої аритмії, ще один був на початку сезону-2017/18. Проблеми виникали не під час тренувань, тому норвезький спортсмен не сумнівався в тому, що може продовжувати готуватися до перегонів.

Бйорндален виграв вісім золотих медалей на зимових Олімпіадах, а також чотири срібних і одну бронзову. Загалом він взяв участь у шести Олімпіадах (1994, 1998, 2002, 2006, 2010, 2014). На Ігри-2018 він поїхав в якості одного з тренерів збірної Білорусі.