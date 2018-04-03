Українка Цуренко зробила перший крок на шляху до нового титулу в Мексиці

Леся Цуренко обіграла японку Хібіно в першому колі турніру в Монтерреї.

Українка Леся Цуренко пройшла у друге коло на тенісному турнірі WTA в Монтерреї (Мексика) з призовим фондом $ 250,750.

40-а ракетка світу, 28-річна Цуренко, посіяна під третім номером, у стартовому матчі здобула трудову перемогу над 23-річною японкою Нао Хібіно, що посідає у світовому рейтингу 122-е місце, з рахунком 6:7, 6:4, 6:4.

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За 2 години 29 хвилин, проведені на корті, Цуренко виграла сім геймів на подачі суперниці і програла п'ять геймів на своїй. На рахунку українки шість ейсів і одинадцять подвійних помилок, а Хібіно три рази подала навиліт і зробила п'ять подвійних.

Завдяки цій перемозі українка зрівняла рахунок за особистими зустрічами з японкою – 1:1. Суперниця Цуренко по другому колу визначиться в матчі Маріана Дуке-Маріно (Колумбія) — Даніель Коллінз (США).

Монтеррей (Мексика). Перше коло

Леся Цуренко (Україна, 3) — Нао Хібіно (Японія) – 6:7, 6:4, 6:4

Зазначимо, що в цьому році Леся Цуренко успішно виступила на іншому турнірі в Мексиці - у Акапулько, вигравши титул.