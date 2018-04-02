Етапів у Росії не буде - став відомий календар Кубку світу з біатлону на наступний сезон
17:39, 02 квітня 2018Інше
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Сезон стартує 30 листопада.
Оприлюднено календар Кубку світу з біатлону на наступний сезон / REUTERS
Опубліковано календар Кубку світу наступного сезону у біатлоні. Змагання стартують у словенській Поклюці 30 листопада, повідомляє офіційний сайт турніру.
У календарі присутні етапи в Канаді і США, а ось етапів у Фінляндії та Росії наступного сезону не буде.
Чемпіонат світу відбудеться 7-17 березня у шведському Естерсунді.
Розклад Кубка світу 2018/19 з біатлону
30 листопада - 9 грудня - Поклюка (Словенія)
10 - 16 грудня - Хохфільцен (Австрія)
17 - 22 грудня - Нове Мєсто (Чехія)
7 - 13 січня - Рупольдінг (Німеччина)
21 - 27 січня - Анхольц (Італія)
4 - 10 лютого - Канмор (Канада)
11 - 17 лютого - Солт-Лейк Сіті (США)
7- 17 березня - чемпіонат світу Естерсунд (Швеція)
18 - 24 березня - Холменколлен (Норвегія)
Як повідомляв УНІАН, після провального сезону у тренерському штабі збірної України очікуються зміни.
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