Український чемпіон Європи з важкої атлетики Пелешенко тимчасово відсторонений від змагань

16:34, 02 квітня 2018
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noc-ukr.org

Його допінг-проба виявилася позитивною, в ній виявлено хлорталідон (діуретик, що дозволяє знижувати кров'яний тиск). Про це повідомила Міжнародна федерація важкої атлетики.

Пелешенко буде відсторонений від змагань на час проведення розслідування.

24-річний українець здобував перемоги на чемпіонатах Європи в 2016-му і 2017 роках, на Олімпіаді в Ріо-де-Жанейро посів 4-е місце, на чемпіонаті світу 2015 року також зупинився в кроці від медалей.

Як повідомляв УНІАН, збірна України з важкої атлетики зможе взяти участь в ЧЄ-2018, незважаючи на річну дискваліфікацію.

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Теги: #важка атлетика#Олександр Пелешенко