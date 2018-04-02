Український чемпіон Європи з важкої атлетики Пелешенко тимчасово відсторонений від змагань
16:34, 02 квітня 2018Інше
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Олександр Пелешенко підозрюється в порушенні антидопінгових правил.
Олександр Пелешенко / noc-ukr.org
Український важкоатлет Олександр Пелешенко тимчасово відсторонений від змагань через підозри в порушенні антидопінгових правил.
Його допінг-проба виявилася позитивною, в ній виявлено хлорталідон (діуретик, що дозволяє знижувати кров'яний тиск). Про це повідомила Міжнародна федерація важкої атлетики.
Пелешенко буде відсторонений від змагань на час проведення розслідування.
24-річний українець здобував перемоги на чемпіонатах Європи в 2016-му і 2017 роках, на Олімпіаді в Ріо-де-Жанейро посів 4-е місце, на чемпіонаті світу 2015 року також зупинився в кроці від медалей.
Як повідомляв УНІАН, збірна України з важкої атлетики зможе взяти участь в ЧЄ-2018, незважаючи на річну дискваліфікацію.
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