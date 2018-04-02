Гімнаст Радівілов став найкращим спортсменом березня в Україні

Його наставник В'ячеслав Лаврухін став найкращим тренером місяця.

Спортивного гімнаста Ігоря Радівілова визнано найкращим спортсменом березня в Україні. Його особистого наставника В'ячеслава Лаврухіна названо найкращим тренером першого місяця весни.

Про це повідомляє офіційний сайт НОК України.

Високого визнання НОК бронзовий призер Олімпійських ігор Лондона-2012 Ігор Радівілов удостоєний завдяки блискучому виступу на змаганнях Кубка світу в Досі (Катар), де він здобув дві медалі найвищого ґатунку. Українець святкував перемогу у вправах на кільцях та в опорному стрибку.

Крім цього, за підсумками серії змагань Кубка світу зі спортивної гімнастики 2016-2018 років Ігор Радівілов здобув перемогу в загальному заліку у вправах на кільцях та в опорному стрибку.

Ігор Радівілов втретє здобуває звання найкращого спортсмена місяця в Україні. Раніше цю нагороду гімнаст отримував за жовтень та листопад 2017 року.