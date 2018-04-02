Гімнаст Радівілов став найкращим спортсменом березня в Україні

14:32, 02 квітня 2018
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Ігор Радівілов / НОК України

Про це повідомляє офіційний сайт НОК України.

Високого визнання НОК бронзовий призер Олімпійських ігор Лондона-2012 Ігор Радівілов удостоєний завдяки блискучому виступу на змаганнях Кубка світу в Досі (Катар), де він здобув дві медалі найвищого ґатунку. Українець святкував перемогу у вправах на кільцях та в опорному стрибку.

Крім цього, за підсумками серії змагань Кубка світу зі спортивної гімнастики 2016-2018 років Ігор Радівілов здобув перемогу в загальному заліку у вправах на кільцях та в опорному стрибку.  

Ігор Радівілов втретє здобуває звання найкращого спортсмена місяця в Україні. Раніше цю нагороду гімнаст отримував за жовтень та листопад 2017 року.

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Теги: #Ігор Радівілов#найкращий спортсмен місяця НОК