Світоліна втрималася на четвертому місці в рейтингу WTA

На п'яти їй наступає фіналістка турніру в Маямі Олена Остапенко.

Офіційний сайт WTA опублікував оновлений рейтинг найкращих тенісисток планети. Українка Еліна Світоліна зберегла за собою четверту сходинку рейтингу WTA за підсумками чергового ігрового тижня.

Лідерство в світі утримує румунка Симона Халеп, на другій позиції датчанка Каролін Возняцкі, а третьою йде іспанка Гарбіньє Мугуруса.

У першій десятці відбулася лише одна зміна - американка Слоун Стівенс, яка напередодні виграла Відкритий чемпіонат Маямі, пробилася на дев'яте місце.

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Відзначимо також прогрес латвійки Олени Остапенко, яка стала фіналісткою змагань в Маямі - саме вона вибила у чвертьфіналі Світоліну і зараз лише трохи поступається українці за очками в рейтингу.

Друга ракетка України Леся Цуренко піднялася на одну позицію і посідає 40-е місце.

Рейтинг WTA (02.04.2018):

1 (1). Симона Халеп (Румунія) – 8140 очок

2 (2). Каролін Возняцкі (Данія) – 6790

3 (3). Гарбіньє Мугуруса (Іспанія) – 5970

4 (4). Еліна Світоліна (Україна) – 5630

5 (5). Олена Остапенко (Латвія) – 5611

6 (6). Кароліна Плішкова (Чехія) – 4730

7 (7). Каролін Гарсія (Франція) – 4625

8 (8). Вінус Вільямс (США) – 4277

9 (12). Слоун Стівенс (США) – 3938

10 (9). Петра Квітова (Чехія) – 3271

...40 (41) Леся Цуренко (Україна) – 1260

...66 (63) Катерина Козлова (Україна) – 907

...76 (73) Катерина Бондаренко (Україна) – 803

...153 (152) Марта Костюк (Україна) – 381

...162 (162) Ангеліна Калініна (Україна) – 362

...164 (163) Даяна Ястремська (Україна) – 359