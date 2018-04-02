Українські гімнасти завоювали медалі на Кубку Стелли Захарової

Олімпійська чемпіонка Стелла Захарова ушістнадцяте провела Міжнародний турнір зі спортивної гімнастики.

У Києві пройшов щорічний міжнародний турнір зі спортивної гімнастики Ukrainian International Cup 2018, організований олімпійською чемпіонкою Стеллою Захаровою.

В жіночій командній першості перемогу здобули спортсменки з України - Ангеліна Дейнеко, Єлизавета Чубарова і Вікторія Іваненко.

У чоловіків в командному заліку "золото" дісталося білоруської трійці, а в абсолютній першості кращим став також спортсмен з Білорусі Денис Санувонг.

У загальному заліку юніорів перемогу відсвяткував 15-річний українець Назар Чепурний.

Зазначимо, що змагання Ukrainian International Cup 2018 проходили з 31 березня по 1 квітня у київському Палаці спорту. У турнірі брали участь гімнасти з 17 країн.