Українські гімнасти завоювали медалі на Кубку Стелли Захарової
12:37, 02 квітня 2018Інше
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Олімпійська чемпіонка Стелла Захарова ушістнадцяте провела Міжнародний турнір зі спортивної гімнастики.
Ukrainian International Cup 2018 / facebook.com
У Києві пройшов щорічний міжнародний турнір зі спортивної гімнастики Ukrainian International Cup 2018, організований олімпійською чемпіонкою Стеллою Захаровою.
В жіночій командній першості перемогу здобули спортсменки з України - Ангеліна Дейнеко, Єлизавета Чубарова і Вікторія Іваненко.
У чоловіків в командному заліку "золото" дісталося білоруської трійці, а в абсолютній першості кращим став також спортсмен з Білорусі Денис Санувонг.
У загальному заліку юніорів перемогу відсвяткував 15-річний українець Назар Чепурний.
Зазначимо, що змагання Ukrainian International Cup 2018 проходили з 31 березня по 1 квітня у київському Палаці спорту. У турнірі брали участь гімнасти з 17 країн.
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