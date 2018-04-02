Українські гімнасти завоювали медалі на Кубку Стелли Захарової

12:37, 02 квітня 2018
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Український Міжнародний Чемпіонат 2018 / facebook.com

В жіночій командній першості перемогу здобули спортсменки з України - Ангеліна Дейнеко, Єлизавета Чубарова і Вікторія Іваненко.

У чоловіків в командному заліку "золото" дісталося білоруської трійці, а в абсолютній першості кращим став також спортсмен з Білорусі Денис Санувонг.

У загальному заліку юніорів перемогу відсвяткував 15-річний українець Назар Чепурний.

Зазначимо, що змагання Ukrainian International Cup 2018 проходили з 31 березня по 1 квітня у київському Палаці спорту. У турнірі брали участь гімнасти з 17 країн.

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Теги: #спортивна гімнастика#Ukrainian International Cup