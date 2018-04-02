Українка Нікольченко здобула срібло на Кубку світу з художньої гімнастики у Софії

11:46, 02 квітня 2018
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Влада Никольченко / ukraine-rg.com.ua

Про це повідомляє прес-служба Федерації гімнастики України.

Влада Нікольченко посіла друге місце у вправах з булавами.

Дебютантка етапів Кубка світу, Нікольченко напередодні показала в багатоборстві підсумкове 7 місце, а також кваліфікувалася до фіналів з булавами і стрічкою. У фіналі з обручем вона друга запасна.

Інша учасниця фіналу — Альона Дяченко посіла 8 місце з оцінкою 14,100.

У групових вправах наша збірна гідно виступила у фіналах, але двічі залишилася за крок від п'єдесталу.

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Теги: #художня гімнастика#Влада Нікольченко