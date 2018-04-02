Українка Нікольченко здобула срібло на Кубку світу з художньої гімнастики у Софії
11:46, 02 квітня 2018Інше
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15-річна гімнастка посіла друге місце у вправах з булавами.
Влада Нікольченко / ukraine-rg.com.ua
У Софії завершився фінал Кубку світу з гімнастики. Срібну медаль українській збірні принесла 15-річна гімнастка Влада Нікольченко.
Про це повідомляє прес-служба Федерації гімнастики України.
Влада Нікольченко посіла друге місце у вправах з булавами.
Дебютантка етапів Кубка світу, Нікольченко напередодні показала в багатоборстві підсумкове 7 місце, а також кваліфікувалася до фіналів з булавами і стрічкою. У фіналі з обручем вона друга запасна.
Інша учасниця фіналу — Альона Дяченко посіла 8 місце з оцінкою 14,100.
У групових вправах наша збірна гідно виступила у фіналах, але двічі залишилася за крок від п'єдесталу.
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