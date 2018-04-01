Українська дзюдоїстка Турчин завоювала срібло на турнірі Гран-прі у Тбілісі

Зі столиці Грузії українці повертаються з двома нагородами - "сріблом" Анастасії Турчин і "бронзою" Сергія Крівчача.

Українська дзюдоїстка Анастасія Турчин стала срібною медалісткою турніру серії Гран-прі, що завершився сьогодні у Тбілісі.

Українка посіла друге місце у категорії до 78 кілограмів, повідомляє офіційний сайт Федерації дзюдо України.

На шляху до фіналу Турчин здолала угорку Евелін Саланкі і росіянку Антоніну Шмєлєву. У півфіналі вона перемогла француженку Меделін Малонга.

У фіналі змагань Анастасії протистояла ще одна француженка - титулована Одрі Чемео, яка є володаркою "срібла" (2012) і "бронзи" (2016) Олімпійських ігор, чемпіонкою світу (2011) і триразовою чемпіонкою Європи (2011, 2016, 2017). На жаль, іменита спортсменка виявилася сильнішою за українку у вирішальній дуелі.

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Це друга нагорода такого гатунку для Анастасії Турчин в нинішньому сезоні. До цього волинянка була другою на Гран-прі в Агадірі.

Інші українські дзюдоїсти у неділю до призів не дісталися. Шанс вибороти нагороду мала Анастасія Сапсай із Черкас у категорії понад 78 кг. Але ще на початку втішного турніру вона поступилася Іванні Сутало із Хорватії і посіла сьоме місце. Ще одна українка в цій вазі - Єлизавета Каланіна із Кременчука, котра виграла попередній Гран-прі в Агадірі - зазнала поразки вже на старті.

У чоловіків - Кеджау Ньябалі із Києва (до 90 кг) і Станіслава Бондаренка - теж усе закінчилося у першому ж поєдинку.

Таким чином, із Тбілісі наша команда повертається з двома нагородами - "сріблом" Турчин і "бронзою" Сергія Крівчача.