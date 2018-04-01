Українка Харлан завоювала "золото" на етапі Гран-прі з фехтування в Сеулі

14:15, 01 квітня 2018
Інше
543
Ольга Харлан / FIE

Про це повідомляє офіційний сайт змагань.

У чвертьфіналі українська шаблістка обіграла кореянку Чон з рахунком 15:11, в півфіналі в дуже напруженому протистоянні Ольга впоралася з Бьянкою Паску з Румунії - 15:14.

А от у фіналі Харлан легко і впевнено обіграла Анну Мартон з Угорщини - 15:7.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці минулого року Харлан виграла також етап Гран-прі в Мексиці.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #Ольга Харлан