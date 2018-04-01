Українка Харлан завоювала "золото" на етапі Гран-прі з фехтування в Сеулі

У фіналі олімпійська чемпіонка Ігор в Лондоні обіграла Анну Мартон з Угорщини.

Українка Ольга Харлан завоювала золоту нагороду на етапі Гран-прі з фехтування на шаблях, який проходив у Сеулі.

Про це повідомляє офіційний сайт змагань.

У чвертьфіналі українська шаблістка обіграла кореянку Чон з рахунком 15:11, в півфіналі в дуже напруженому протистоянні Ольга впоралася з Бьянкою Паску з Румунії - 15:14.

А от у фіналі Харлан легко і впевнено обіграла Анну Мартон з Угорщини - 15:7.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці минулого року Харлан виграла також етап Гран-прі в Мексиці.