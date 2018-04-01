Українка Харлан завоювала "золото" на етапі Гран-прі з фехтування в Сеулі
14:15, 01 квітня 2018Інше
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У фіналі олімпійська чемпіонка Ігор в Лондоні обіграла Анну Мартон з Угорщини.
Ольга Харлан / FIE
Українка Ольга Харлан завоювала золоту нагороду на етапі Гран-прі з фехтування на шаблях, який проходив у Сеулі.
Про це повідомляє офіційний сайт змагань.
У чвертьфіналі українська шаблістка обіграла кореянку Чон з рахунком 15:11, в півфіналі в дуже напруженому протистоянні Ольга впоралася з Бьянкою Паску з Румунії - 15:14.
А от у фіналі Харлан легко і впевнено обіграла Анну Мартон з Угорщини - 15:7.
Як повідомляв УНІАН, наприкінці минулого року Харлан виграла також етап Гран-прі в Мексиці.
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