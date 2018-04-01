Український дзюдоїст Крівчач здолав росіянина і здобув бронзу на Гран-прі в Тбілісі

На турнірі серії Гран-прі харків'янин посів третє місце у категорії до 81 кілограмів.

У суботу на турнірі серії Гран-прі з дзюдо у Тбілісі українець Сергій Крівчач здобув бронзову нагороду у категорії до 81 кілограмів.

Про це повідомляє офіційний сайт Федерації дзюдо України.

У поєдинку за третє місце Крівчач здолав росіянина Станіслава Семенова, який цього року має в активі "золото" Гран-прі в Тунісі. Крівчачу знадобилося менше трьох хвилин і дві стрімки атаки, щоб здобути дострокову перемогу. На жаль, такої стрімкості Сергію забракло у півфіналі проти португальця Анрі Егутідзе, якому українець поступився за зауваженнями. А до цього наш дзюдоїст здолав поляка Даміу Шварновецькі, німця Яноша Гюнфельда і грузина Зебеду Рехвіашвілі.

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Це перша міжнародна медаль Сергія Крівчача на дорослому рівні в індивідуальних видах програми. Минулого року у складі збірної України харків'янин став бронзовим призером у командних змаганнях чемпіонату Європи.

У цій категорії виступав ще один представник України - Ельдар Пангані. Але він зазнав поразки вже на старті турніру.

У неділю - фінальний день змагань. Виступатимуть п'ятеро українських спортсменів.