Український дзюдоїст Крівчач здолав росіянина і здобув бронзу на Гран-прі в Тбілісі

12:41, 01 квітня 2018
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У поєдинку за бронзу українець Сергій Крівчач здолав росіянина Станіслава Семенова / ukrainejudo.com

Про це повідомляє офіційний сайт Федерації дзюдо України. 

У поєдинку за третє місце Крівчач здолав росіянина Станіслава Семенова, який цього року має в активі "золото" Гран-прі в Тунісі. Крівчачу знадобилося менше трьох хвилин і дві стрімки атаки, щоб здобути дострокову перемогу. На жаль, такої стрімкості Сергію забракло у півфіналі проти португальця Анрі Егутідзе, якому українець поступився за зауваженнями. А до цього наш дзюдоїст здолав поляка Даміу Шварновецькі, німця Яноша Гюнфельда і грузина Зебеду Рехвіашвілі.

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Це перша міжнародна медаль Сергія Крівчача на дорослому рівні в індивідуальних видах програми. Минулого року у складі збірної України харків'янин став бронзовим призером у командних змаганнях чемпіонату Європи.

У цій категорії виступав ще один представник України - Ельдар Пангані. Але він зазнав поразки вже на старті турніру.

У неділю - фінальний день змагань. Виступатимуть п'ятеро українських спортсменів.

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Теги: #Федерація дзюдо України