Василь Іванчук і Анна Музичук визнані найкращими шахістами України 2017 року

Підбиті підсумки конурсу "Шаховий Гетьман"

Львівські гросмейстери Василь Іванчук і Анна Музичук стали лауреатами конкурсу «Шаховий Гетьман» як найкращий шахіст і найкраща шахістка України 2017 року.

Лауреати цього конкурсу визначалися шляхом персонального голосування, в якому брали участь лише українські гросмейстери, повідомляє Федерація шахів Києва.

Кожен гросмейстер називає п’ятірки найкращих у чоловічих і жіночих шахах. За перше місце номінант отримує 10 балів, за друге – 7, за третє – 5, за четверте – 3, за п’яте – 1.

У конкурсі «Шаховий Гетьман»-2017 Іванчук набрав 212 балів (13 опитаних поставили його на перше місце, 4 – на друге, 9 – на третє і 3 на четверте місце), Музичук набрала 338 балів (31 перше місце та 4 других).

Загалом у нинішньому опитуванні брали участь 61 гросмейстер.

Конкурс «Шаховий Гетьман» відбувся вже 13-й раз. У чоловіків вісім разів лауреатом ставав Василь Іванчук, двічі – Павло Ельянов (Харків) і Руслан Пономарьов (Київ) та одного разу – Антон Коробов (Харків). У жінок шість перемог на рахунку Катерини Лагно (зараз представляє Росію), по дві – у Анни Музичук, Наталії Жукової (Одеса) і Анни Ушеніної (Харків), одна – у Марії Музичук (Львів).

«ШАХОВИЙ ГЕТЬМАН»-2017:

Чоловіки (26 номінантів)

1. Василь ІВАНЧУК (Львів, 2713) – 212

(1 місце – 13, 2 місце – 4, 3 місце – 9, 4 місце – 3)

2. Юрій Кузубов (Краматорськ, 2689) – 191

(1 місце – 11, 2 місце – 7, 3 місце – 4, 4 місце – 4)

3. Павло Ельянов (Харків, 2713) – 120

(1 місце – 2, 2 місце – 9, 3 місце – 4, 4 місце – 5, 5 місце – 2)

4. Петро Голубка (Івано-Франківськ, 2503) – 99

5. Мартин Кравців (Львів, 2685) – 69

6. Володимир Онищук (Івано-Франківськ, 2632) – 64

7. Антон Коробов (Харків, 2664) – 63

8. Кирило Шевченко (Київ, 2545) – 37

9. Віталій Бернадський (Чернівці, 2588) – 33

10. Руслан Пономарьов (Київ, 2697) – 31

Жінки (20 номінанток)

1. Анна МУЗИЧУК (Львів, 2563) – 338

(1 місце – 31, 2 місце – 4)

2. Юлія Осьмак (Київ, 2380) – 177

(1 місце – 5, 2 місце – 9, 3 місце – 9, 4 місце – 5, 5 місце – 4)

3. Марія Музичук (Львів, 2545) – 175

(2 місце – 20, 3 місце – 7)

4. Наталія Жукова (Одеса, 2578) – 78

5. Анна Ушеніна (Харків, 2423) – 47

6. Ольга Бабій (Тернопіль, 2318) – 44

7. Наталя Букса (Львів, 2357) – 32

8. Інна Гапоненко (Херсон, 2406) – 29

9. Тетяна Костак (Київ, 2102) – 10

10. Сандра Богатова (Херсон, 1298) – 7