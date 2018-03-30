Порошенко зустрівся з українськими паралімпійцями після успішного виступу в Пхенчхані

Глава держави відзначив, що перемоги спортсменів важливі для України.

Президент Петро Порошенко зустрівся зі спортсменами української команди – учасниками ХІІ Зимових Паралімпійських ігор 2018.

Глава держави відзначив, що перемоги спортсменів важливі для України, повідомляється на офіційному сайті глави держави.

«Паралімпійські медалі української збірної – це ті крила, які несуть нас вгору. І дуже важливі вони, ваші перемоги, наші спільні перемоги, для (травмованих – ред.) українських воїнів, для ветеранів АТО, до яких, дивлячись на вас, повертається бажання жити повноцінним життям», - наголосив Глава держави після перегляду відеоролика, присвяченого українським учасникам Паралімпійських Ігор 2018 року.

Він зауважив, що під час зустрічі з паралімпійцями має схожі відчуття, які мав під час зустрічі з учасниками Invictus Games у Канаді восени минулого року.

Президент наголосив, що Україна зараз переживає дуже непрості часи – українці боронять свою землю від російського агресора і, на жаль, ховають своїх героїв-захисників. Глава держави додав, що понад 13 тис. українських військових поранені в цій страшній війні. «Вони потребують медичної допомоги, уваги суспільства, але головне, що вони потребують – психологічної допомоги. І кожен з вас відіграє цю надзвичайно важливу для України роль. Валерій (Уповноважений Президента з прав людей з інвалідністю Валерій Сушкевич – ред.) багато сказав про те, як важливо бачити прапор України на п'єдесталі і яка велика гордість представляти цю фантастичну і найкращу в світі державу – Україну», - зазначив Петро Порошенко.

Президент зауважив: «Було нелегко і не було відчуття такого свята, який зараз демонструється у фільмі. Це була страшенно виснажлива концентрація зусиль, яка веде нашу націю до перемоги. І кожна із 22 медалей є гордістю України».

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Глава держави наголосив, що завдяки перемогам українських паралімпійців Україна увійшла в перелік країн, які є лідерами Паралімпійських Ігор 2018 року за кількістю золотих медалей і у загальному заліку. «Це ще одна нагода привернути увагу всього світу до України і стати поруч з нами, пліч-о-пліч в нашій боротьбі за наше майбутнє, за європейську та євроатлантичну перспективу України, за реформи і за власний суверенітет і територіальну цілісність», - зауважив Президент.

Глава держави підкреслив, що підтримував і надалі буде підтримувати паралімпійський рух. «Він аж ніяк не менш важливий для нас, ніж рух олімпійський. Саме тому це було спільне рішення – моє, Уряду, Міністра, коли ми розмір фінансової підтримки і винагород зробили однаковими для паралімпійців і олімпійців. Чому? Бо це справедливо. І паралімпійські перемоги для України аж ніяк не менш важливі, ніж перемоги олімпійські», - наголосив Президент.

Порошенко зазначив, що зараз внесені відповідні зміни до законодавства, надається бюджетна підтримка, започаткована програма в кожній області. «Це є ознака цивілізованої країни, ознака європейської країни. Ознака того, що ми рухаємось в правильному напрямку», - підкреслив він.

Президент висловив переконання, що інклюзивна освіта надихатиме тисячі дітей з інвалідністю займатися спортом, активно включатись в життя. «Давайте разом популяризувати спорт серед ветеранів та людей з інвалідністю. Давайте разом відкривати нові спортивні майданчики, нові спортивні зали. Робити все можливе для того, щоб створити гідні умови українським бійцям, які повертаються з фронту», - звернувся він до спортсменів-паралімпійців.

Глава держави побажав спортсменам доброго здоров’я і перемог, мирного неба ти миру нашій країні.