Мілан і Турін подадуть заявку на проведення Олімпіади-2026

Турін вже приймав Ігри зовсім недавно, в 2006 році.

Два найбільших міста Північної Італії готують спільну заявку на проведення зимової Олімпіади 2026 року.

НОК Італії відправив лист в Міжнародний олімпійський комітет (МОК), в якому повідомив про бажання прийняти зимову Олімпіаду 2026 року в Мілані і Турині, повідомляє SportArena з посиланням на італійську La Gazzetta dello Sport.

Зараз НОК Італії чекає, поки буде сформовано новий склад уряду країни, щоб надати техніко-економічне обґрунтування заявки. Термін подачі заявок на проведення Ігор-2026 закінчується 31 березня, проте МОК може перенести дедлайн на більш пізній термін.

Востаннє Олімпіада проходила в Італії у 2006 році, коли Ігри самостійно приймав той же Турин. Місце проведення Олімпіади-2026 стане відомо у вересні 2019 року.