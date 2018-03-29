Бойова камасутра: борець Беленюк та дзюдоїстка Білодід провели спаринг на снігу (відео)

Забавним відео поділився Жан Беленюк на своїй сторінці в Instagram.

Срібний призер Олімпійських ігор-2016 у Пекіні борець Жан Беленюк і 17-річна чемпіонка Європи з дзюдо Дар'я Білодід провели жартівливий спаринг на снігу. Міні-поєдинок явно пішов не за сценарієм борця, Білодід провела ефектний прийом і змусила Беленюка здатися.

Жан Беленюк виклав відео битви в своєму Instagram.

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""Хлопці, не зв'язуйтеся з дзюдоїстками, вони легко вас поставлять в незручне становище", – підписав Жан свій ролик.

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"Бойова камасутра", "Борці, на дзюдоїстках не одружуйтесь", - посипалися коментарі користучачів.