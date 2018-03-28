Світоліна поступилася на тай-брейках Остапенко в чвертьфіналі престижного турніру в Маямі

Олена Остапенко залишається однією з найбільш незручних опоненток для українки.

Четверта ракетка світу українка Еліна Світоліна програла у чвертьфіналі престижного турніру серії WTA Premier Mandatory - Відкритого чемпіонату Маямі з призовим фондом 8 мільйонів доларів.

У поєдинку проти шостого номера посіву Олени Остапенко з Латвії українська тенісистка поступилася у двох партіях - 6:7, 6:7, повідомляє офіційний сайт змагань.

Остапенко традиційно є для Світоліної однією з найбільш незручних опоненток. Латвійка демонструє яскравий атакуючий теніс, що контрастує із захисною манерою гри українки. Саме латвійська тенісистка зупинила Світоліну на Вімблдоні-2017, не дозволивши Еліні вперше в кар'єрі вийти у чвертьфінал англійського Гранд Слему.

Нова зустріч сталася в 1/4 фіналу 8-мільйонного престижного турніру в Маямі. Доля поєдинку вирішилася на тай-брейках. В обох сетах у вирішальні моменти Остапенко продемонструвала холоднокровність. Світоліна в кінцівці зуміла відіграти три матч-боли, але вирішальний четвертий матч-бол приніс перемогу латвійці, яка вийшла у півфінал.

Miami Open-2018

Еліна Світоліна (Україна, 4) - Олена Остапенко (Латвія, 6) - 6:7, 6:7

Як повідомляв УНІАН, у цьому році Світоліна вперше вийшла в чвертьфінал турніру в Маямі. До цього її найвищим досягненням тут було четверте коло.