В Києві відбудеться перший етап «Лазер-ран сіті тур в містах України»

Всього відбудуться чотири етапи змагань.

12 травня у Києві на території найстарішого спортивного об’єкту – столичного велотреку - відбудуться змагання «Лазер-ран сіті тур в містах України».

Як повідомили в прес-службі ФСПУ, змагання є частиною масштабного проекту Міжнародного союзу сучасного п’ятиборства (UIPM), який охоплює понад 120 міст в усьому світі. Його метою є популяризація сучасного п’ятиборства шляхом розвитку його субвиду – лазер-рану, а також залучення широкого кола громадян, передусім, молоді, до активних занять спортом.

Україна вже другий рік поспіль організовує ці змагання. «Успішне проведення минулорічного чемпіонату в Києві сприяло тому, що UIPM було прийняте рішення провести в 2018 році змагання вже в чотирьох містах України: в Києві (категорія А), Дніпрі, Харкові та Житомирі (категорія B). – До речі, саме змагання в українській столиці за участі спортсменів від 9 до 70 років, які складатимуться з двох частин: категорія Open, в яких візьмуть участь усі бажаючі(наразі триває реєстрація) та чемпіонат серед професійних спортсменів, будуть наймасштабнішими»,зазначила прес-секретар ФСПУ Олена Котляр.

Вперше в історії подібних заходів саме в Києві відбудеться забіг серед інвалідів. За рішенням UIPM, планується включення цієї дисципліни до програми парапентатлону наступних Паралімпійських ігор-2020 в Токіо (Японія).