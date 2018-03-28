В Києві відбудеться перший етап «Лазер-ран сіті тур в містах України»

14:32, 28 березня 2018
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Лазер-ран тур відбудеться в чотирьох містах України / fspu.org.ua

Як повідомили  в  прес-службі ФСПУ,  змагання є частиною  масштабного проекту Міжнародного союзу сучасного п’ятиборства (UIPM), який охоплює понад 120 міст в усьому світі. Його метою є популяризація сучасного п’ятиборства шляхом розвитку  його субвиду – лазер-рану, а також залучення широкого кола громадян, передусім, молоді, до активних занять спортом.

Україна вже другий рік поспіль організовує ці змагання. «Успішне проведення минулорічного чемпіонату в Києві сприяло тому, що UIPM було прийняте рішення провести  в 2018 році змагання вже в чотирьох містах України: в Києві (категорія А), Дніпрі, Харкові та Житомирі (категорія B). – До речі, саме змагання в українській столиці за участі спортсменів від 9 до 70 років, які  складатимуться з двох частин: категорія Open, в яких візьмуть участь усі бажаючі(наразі триває реєстрація)  та чемпіонат серед професійних спортсменів, будуть наймасштабнішими»,зазначила прес-секретар ФСПУ Олена Котляр.

Вперше в історії подібних заходів  саме в Києві відбудеться забіг серед  інвалідів. За рішенням UIPM, планується включення цієї дисципліни до програми парапентатлону наступних Паралімпійських  ігор-2020 в Токіо (Японія).   

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Теги: #сучасне п'ятиборство#лазер-ран тур Україна