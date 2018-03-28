Американець Каруана виграв шаховий турнір претендентів і змагатиметься за титул з норвежцем Карлсеном
У Берліні (Німеччина) завершився турнір претендентів на шахову корону з призовим фондом 420 тисяч євро.
У заключному, 14-му турі 25-річний американський гросмейстер Фабіано Каруана чорними фігурами завдав поразки росіянину Олександру Грищуку, повідомляє СпортОнлайн.
За підсумками турніру Каруана здобув 5 перемог, завершив внічию 8 партій і набравши 9 балів, став переможцем турніру, отримавши право зіграти за світову шахову корону з чинним чемпіоном світу — норвежцем Магнусом Карлсеном.
Читайте такожНорвежець Карлсен не дав екс-українцю Карякіну завоювати титул найсильнішого шахіста світуГоловним суперником Каруани на турнірі в Берліні був екс-українець Сергій Карякін, який представляє Росію. Він також був суперником Карлсена в попередньому матчі за світову шахову корону, який програв на тай-брейку.
Турнірне становище (підсумкове)
1. Фабіано Каруана – 9 очок
2. Сергій Карякін — 8
2. Шахріяр Мамедьяров — 8
4. Дін Лі Жень — 7,5
5. Олександр Грищук — 6,5
6. Володимир Крамник — 6,5
7. Уеслі Со — 6
8. Левон Аронян — 4,5