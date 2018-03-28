Президент Федерації біатлону України Бринзак не бачить в команді Підгрушну і Валю Семеренко

Керівник вітчизняного біатлону хоче створювати молоду команду.

Президент Федерації біатлону України Володимир Бринзак розповів про своє бачення складу команди на постолімпійський сезон.

Зокрема, він не бачить у складі команди двох олімпійських чемпіонок Сочі-2014 капітана команди Олену Підгрушну та Валентину Семеренко, повідомляє UA:Біатлон.

«Сезон вийшов таким, яким вийшов. Не дуже хорошим вийшов. Ми вже всі оцінки дали. Я читав багато інформації в інтернеті, експерти все знають там. Тепер фахівці повинні розібратися спокійно і з новими силами формувати нову команду на новий олімпійський цикл і рухатися вперед. Всі відпочинуть, зберуться з думками, емоції стихнуть, тоді і будемо говорити. Юля (Джима) не говорила мені, що буде завершувати. Це так... Вона ще думає, що робити. Думаю, їй немає сенсу зараз закінчувати. І вік дозволяє, і ситуація у світовому біатлоні дозволяє їй бути одним з лідерів. Сподіваюся на тверезий розум, що вона правильне рішення прийме.

Віта Семеренко хоче ще рік-два побігати. Про Валю не знаю. Будемо формувати нову молоду команду, тому що ми всі розуміємо, що ані Валя, ні Віта до Пекіна вже не доживуть як спортсмени. Хто захоче тренуватися індивідуально, ми допоможемо їм виступати, ніяких питань немає. Настав час робити зміну поколінь. Думаю, Санітра залишиться і буде тренувати. Для жіночої збірної – ми зараз працюємо і шукаємо варіанти. Неприємно, що ми дали більше шансів суперникам через непоїздку в Тюмень. У них буде більше спортсменів стартувати – це нам конкуренція. Не буде де молодь обкатувати на змаганнях такого рівня. Це мінус. Що є, то є. Будемо намагатися повернути квоту в наступному сезоні.

Нову команду є з кого формувати. Проведемо наукове обстеження, перевіримо функціональний стан. Побачимо всі висновки, які нам дасть наука, медицина, плюс свої задумки. Для нас це не вперше. Була зміна поколінь після Солт-Лейк-Сіті, Ванкувера. Настав час знову. Я не бачу в команді Олену Підгрушну і Валю Семеренко. У них специфічні вимоги, стан, який вимагає специфічної уваги, а це буде впливати на молодь. Думаю, їм краще буде тренуватися індивідуально – по своїм планам, зі своїми тренерами, а ми будемо допомагати», – сказав Бринзак.