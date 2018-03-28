МОК оприлюднив мотивувальну частину по справі російського бобслеїста Белугіна - виявлені сліди «коктейлю Родченкова»

У допінг-пробі спортсмена були виявлені заборонені препарати метенолон і тренболон, що відносяться до класу стероїдів.

Міжнародний олімпійський комітет оприлюднив мотивувальну частину рішення у справі російського бобслеїста Максима Белугина,який був довічно усунений від участі в Олімпійських іграх.

У мотивувальній частині зазначено, що в допінг-пробі спортсмена були виявлені заборонені препарати метенолон і тренболон, що відносяться до класу стероїдів, повідомляє Спорт день за днем, з посиланням на реліз МОК.

За даними МОК, дані речовини входили до складу «коктейлю Дюшес», про який розповів колишній глава Московської антидопінгової лабораторії і інформатор Всесвітнього антидопінгового агентства Григорій Родченков. За твердженням Родченкова, цей коктейль він розробив для приховування російськими спортсменами слідів вживання допінгу при підготовці до Олімпіади в Сочі.

Дисциплінарна комісія МОК 22 грудня визнала Белугіна винним у порушенні антидопінгових правил і довічно відсторонила спортсмена від участі в Олімпійських іграх, а також анулювала його результати на Іграх-2014 в Сочі.