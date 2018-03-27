Екс-український та азербайджанський гімнаст Степко тепер буде виступати за Росію

Спортсмен вдруге змінив громадянство.

Гімнаст Олег Степко, який в різні роки вигравав медалі чемпіонатів світу та Європи під прапором України та Азербайджану, отримав російське громадянство і в квітні планує виступити на чемпіонаті Росії в Казані.

Про це повідомив ТАСС особистий тренер спортсмена Володимир Кочнєв.

24-річний Степко, який народився в Запоріжжі, є учасником двох Олімпіад. У 2012 році в Лондоні він виступав за Україну, в 2016-му в Ріо-де-Жанейро - за Азербайджан. У 2013-му році спортсмен приніс Україні "золото" чемпіонату Європи у вправі на брусах, в 2015-му завоював для Азербайджану бронзу чемпіонату світу, виступаючи на цьому ж снаряді.

У 2017 році спортсмен прийняв рішення перебратися в Росію і зараз тренується в Новосибірську.

"Тривалий процес оформлення російського громадянства завершено, в кінці минулого тижня він приніс присягу громадянина Росії, - повідомив Кочнєв. - Сьогодні він повинен отримати паспорт".

"Тепер у його планах значиться виступ на чемпіонаті Росії", - підсумував тренер.

Чемпіонат Росії зі спортивної гімнастики пройде в Казані з 16 по 22 квітня.