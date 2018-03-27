Світоліна вперше в кар'єрі пробилася у чвертьфінал престижного турніру Miami Open

В 1/8 фіналу вона обіграла австралійку Ешлі Барті.

Українська тенісистка Еліна Світоліна, обігравши в 1/8 фіналу представницю Австралії Ешлі Барті, вперше в кар'єрі вийшла у чвертьфінал турніру серії Premier Mandatory - Відкритого чемпіонату Маямі з призовим фондом 8 мільйонів доларів.

Про це повідомляє офіційний сайт змагань.

На відміну від попереднього протистояння з Дар'єю Гавриловою в третьому колі, на цей раз Світоліна не стала доводити справу до третього сету і впоралася з суперницею у двох партіях. Рахунок матчу - 7:5, 6:4 на користь українки.

Слід зазначити, що старт зустрічі залишився за австралійкою Барті, яка відразу ж взяла подачу Світоліної і повела по геймам - 3:0. Тим не менш, за рахунку 5:2 на свою користь Барті не зуміла подати на виграш сету, чим сповна скористалася Світоліна. Еліна виграла п'ять геймів поспіль і здобула вольову перемогу в партії.

У другому сеті обидві тенісистки також зіграли нерівно, однак позначився більш високий клас Світоліної, яка впевнено провела кінцівку, довівши справу до перемоги в матчі.

У чвертьфіналі українка зіграє з переможницею пари Олена Остапенко (Латвія) - Петра Квітова (Чехія).

Зазначимо, що Світоліна вперше в кар'єрі пробилася до чвертьфінальної стадії Miami Open. До цього найкращим її досягненням тут було четверте коло (2014, 2016).