Українські стрілки виграли дві золоті медалі на міжнародному турнірі в Дортмунді

Дует Ганни Ільїної та Олега Царькова став найкращим у стрільбі на 10 м з пневматичної гвинтівки, а Катерина Зеленська та Олег Омельчук перемогли у стрільбі на 10 м з пневматичного пістолета.

Українські стрілки виграли дві золоті медалі на міжнародному турнірі 34th ISAS 2018 в Дортмунді. Про це повідомив офіційний сайт змагань.

Ганна Ільїна та Олег Царьков стали найкращими у стрільбі на 10 м з пневматичної гвинтівки. Вони набрали 497,8 очок, що на 1,4 бала більше, ніж у італійців, які стали другими.

Катерина Зеленська та Олег Омельчук виграли змагання по стрільбі на 10 м з пневматичного пістолета. В їхньому активі 471,3 очок, це на 0,6 балів більше, ніж у другого місця.

Як повідомляв УНІАН, українські спортсмени завоювали сім медалей на престижних змаганнях з боротьби у Болгарії.