На реконструкцію трампліну для фристайлу у Миколаєві буде потрібно близько 20 мільйонів гривень - Жданов

Трамплін, на якому проводив перші тренування олімпійський чемпіон Олександр Абраменко, знаходиться у вкрай занедбаному стані.

Міністр молоді та спорту України Ігор Жданов відвідав трамплін для занять фристайлом в Миколаєві і заявив, що розглядаються варіанти реконструкції або будівництва нового трампліну.

Про це повідомляється на сторінці Ігоря Жданова в Facebook.

«Оглянув трамплін для літнього заняття фристайлом в Миколаєві. Він у занедбаному стані, на реконструкцію трампліна за попередніми оцінками місцевої влади буде потрібно близько 20 млн гривень.

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Але, як і казав перед цим, є ще інша велика проблема – рівень забруднення каналу стічними водами. Це видно неозброєним оком, вода аж цвіте від хімії. Стрибати туди спортсменам, особливо дітям, для яких розрахований трамплін, наразі просто небезпечно для здоров'я.

Чомусь про це у численних «розслідуваннях» про ситуацію на трампліні, які розганялися в ЗМІ і соцмережах після Олімпіади, ніхто не турбувався. Тому, як альтернатива, місцевою владою розглядається варіант будівництва нового трампліну в іншій локації», – написав Жданов.

Нагадаємо, єдину медаль України на зимових Олімпійських іграх в Пхьончхані завоював фристайліст Олександр Абраменко, який на початку спортивної кар'єри тренувався на трампліні у Миколаєві. У лютому 2018 року жалюгідний вигляд трампліну викликав бурхливе обговорення в пресі і соцмережах.