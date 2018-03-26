Українські борці здобули сім медалей на престижному турнірі в Болгарії

На змаганнях виступили представники вільної та греко-римської боротьби.

У Болгарії пройшов престижний Міжнародний турнір Дан Колов - Нікола Петров, на якому українські борці здобули сім медалей, повідомляє Isport.

Так, у вільній боротьбі срібло завоював Василь Шуптар, бронзові нагороди виграли Василь Михайлов у вазі 74 кг, Гор Оганесян у вазі 65 кг, Муразі Мчедлідзе (97 кг) та Олександр Чаклунський (125 кг).

Українські борці греко-римського стилю також були серед кращих, спочатку бронзову нагороду виборов Андрій Антонюк у вазі 83 кг, а в останній день у фінал вийшов Денис Дем'янов (67 кг) і завоював срібну нагороду.

Як повідомляв УНІАН, українські борці не виступили на чемпіонаті Європи в російському Каспійську через рішення України бойкотувати змагання в Росії.