Світоліна вийшла до 1/8 фіналу престижного турніру в Маямі

У третьому раунді вона обіграла Дар'ю Гаврилову з Австралії.

Українка Еліна Світоліна пробилася до 1/8 фіналу престижного тенісного турніру категорії WTA Premier Mandatory в Маямі з призовим фондом 8 мільйонів доларів.

У третьому колі українка, що займає 4-й рядок у світовому рейтингу, перемогла 26-ту ракетку світу Дар'ю Гаврилову, що представляє Австралію.

Поєдинок завершився в трьох сетах - 4:6, 6:0, 6:1 на користь Світоліної.

Матч тривав 2 години 6 хвилин. Еліна перевершила суперницю за всіма основними показниками. Після програшу першої партії українка розгромила Дар'ю Гаврилову у другому і третьому сетах, а завершила зустріч ефектним ейсом.

Таким чином, Світоліна зіграє в 1/8 фіналу, де їй протистоятиме ще одна тенісистка з Австралії - Ешлі Барті, яка в боротьбі за вихід в цю стадію обіграла Петру Мартіч з Хорватії.