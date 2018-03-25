Жіноча збірна України з гандболу поступилася Швейцарії в боротьбі за путівку на Євро-2018

Після двох невдач поспіль українки опустилися на останнє місце в групі.

У київському Палаці спорту відбувся поєдинок жіночих збірних України і Швейцарії в рамках кваліфікації до чемпіонату Європи з гандболу.

Українська команда поступилася - 21:22 - і звела до мінімуму власні шанси на успіх у відбірковому турнірі, повідомляє офіційний сайт змагань.

Незважаючи на бадьорий початок з боку господарок майданчика, у другій половині поєдинку "синьо-жовті" втратили перевагу. Вперед виходила то одна, то інша команда, а вирішальний гол швейцарки забили за 1 хвилину 40 секунд до фінальної сирени.

За 23 секунди до кінця матчу команда Бориса Чижова взяла тайм-аут, але тренерська установка - зіграти на форварда Юлію Снопову - себе не виправдала. Кидок Юлії виявився неточним.

Українки поступилися з різницею в один м'яч. Нагадаємо, 21 березня на майданчику швейцарок збірна України програла - 15:21.

У паралельному матчі групи 1, який відбувся сьогодні, збірна Норвегії обіграла Хорватію - 32:24.

Замість двох очікуваних перемог Україна двічі поступилася Швейцарії, після чого опинилася на останньому місці в таблиці за пудсумками чотирьох турів. Враховуючи це, Україні тепер доведеться сподіватися на перемогу над лідером групи Норвегією, щоб зберегти якісь шанси на успіх.

Турнирая таблиця

1. Норвегія — 8

2. Швейцарія -4

3. Хорватія — 2

4. УКРАЇНА — 2