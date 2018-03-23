Гімнаст Радівілов виграв етап Кубка світу в Досі у вправі на кільцях

23:10, 23 березня 2018
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Радівілов виграв змагання в Досі у вправі на кільцях / noc-ukr.org

Наш спортсмен показав результат 15,266 бала, повідомляє офіційний сайт змагань.

Читайте такожУкраїнський гімнаст Радивилів переміг на етапі Кубка світу в НімеччиніДруге місце посів представник Туреччини Ібрагім Колак з результатом 15 балів рівно, а третє – у китайського спортсмена Цзоу Цзин Юань - 14,966.

Змагання у столиці Катару проходять з 21 по 24 березня

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Теги: #спортивна гімнастика#Ігор Радівілов