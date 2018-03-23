Гімнаст Радівілов виграв етап Кубка світу в Досі у вправі на кільцях

Змагання в Катарі завершилися перемогою українця.

В Досі завершились фінальні змагання етапу Кубка світу зі спортивної гімнастики у вправах на кільцях, де перемогу здобув Ігор Радивілов.

Наш спортсмен показав результат 15,266 бала, повідомляє офіційний сайт змагань.

Читайте такожУкраїнський гімнаст Радивилів переміг на етапі Кубка світу в НімеччиніДруге місце посів представник Туреччини Ібрагім Колак з результатом 15 балів рівно, а третє – у китайського спортсмена Цзоу Цзин Юань - 14,966.

Змагання у столиці Катару проходять з 21 по 24 березня