Гімнаст Радівілов виграв етап Кубка світу в Досі у вправі на кільцях
23:10, 23 березня 2018Інше
124
Змагання в Катарі завершилися перемогою українця.
Радівілов виграв змагання в Досі у вправі на кільцях / noc-ukr.org
В Досі завершились фінальні змагання етапу Кубка світу зі спортивної гімнастики у вправах на кільцях, де перемогу здобув Ігор Радивілов.
Наш спортсмен показав результат 15,266 бала, повідомляє офіційний сайт змагань.
Читайте такожУкраїнський гімнаст Радивилів переміг на етапі Кубка світу в НімеччиніДруге місце посів представник Туреччини Ібрагім Колак з результатом 15 балів рівно, а третє – у китайського спортсмена Цзоу Цзин Юань - 14,966.
Змагання у столиці Катару проходять з 21 по 24 березня
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter