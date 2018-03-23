Світоліна обіграла японку Осаку в першому матчі турніру в Маямі
18:48, 23 березня 2018Інше
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Гра завершилася впевненою перемогою українки у двох партіях.
Еліна Світоліна виграла перший матч / facebook.com/ddftennis
У Майамі (США) завершився матч другого кола тенісного турніру Miami Open, в якому Еліна Світоліна обіграла Наомі Осаку з Японії.
Матч завершився з рахунком 6:4, 6:2, повідомляє офіційний сайт змагань.
Українка мала перевагу впродовж усієї гри, яка тривала трохи більше години. Наша спортсменка зробила один "зайвий" брейк у першій партії, і два - у другій.
У третьому колі Світоліна зіграє з переможницею матчу Дар'я Гаврилова (Австралія) - Андреа Петкович (Німеччина).
Як повідомляв УНІАН, турнір у Майамі проходить з 19 березня по 1 квітня.
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