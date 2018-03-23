Світоліна обіграла японку Осаку в першому матчі турніру в Маямі

Гра завершилася впевненою перемогою українки у двох партіях.

У Майамі (США) завершився матч другого кола тенісного турніру Miami Open, в якому Еліна Світоліна обіграла Наомі Осаку з Японії.

Матч завершився з рахунком 6:4, 6:2, повідомляє офіційний сайт змагань.

Українка мала перевагу впродовж усієї гри, яка тривала трохи більше години. Наша спортсменка зробила один "зайвий" брейк у першій партії, і два - у другій.

У третьому колі Світоліна зіграє з переможницею матчу Дар'я Гаврилова (Австралія) - Андреа Петкович (Німеччина).

Як повідомляв УНІАН, турнір у Майамі проходить з 19 березня по 1 квітня.