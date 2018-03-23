Українські фігуристи Назарова і Нікітін потрапили у фінал ЧС з 16-м результатом

Наш танцювальний дует виступить у довільній програмі.

У Мілані (Італія) завершилися змагання в короткій програмі чемпіонату світу з фігурного кататнию у танцювальних дуетів, за підсумками яких українці Олександра Назарова і Максим Нікітін потрапили у фінал.

Наші спортсмени зайняли 16-е місце і потрапили в Топ-20 кращих пар, повідомляє офіційний сайт змагань.

Назарова і Нікітін отримали за свій виступ 63,35 бали.

Фінал змагань фігуристів у танцювальних пар відбудеться в суботу, 24 березня.

Як повідомляв УНІАН, раніше у фінал змагань - довільну програму - не зміг потрапити Іван Павлов, який виступав у чоловічому одиночному турнірі.