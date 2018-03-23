Українські фігуристи Назарова і Нікітін потрапили у фінал ЧС з 16-м результатом
17:23, 23 березня 2018Інше
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Наш танцювальний дует виступить у довільній програмі.
Максим Нікітін і Олександра Назарова виступлять у фіналі чемпіонату світу / НОК України
У Мілані (Італія) завершилися змагання в короткій програмі чемпіонату світу з фігурного кататнию у танцювальних дуетів, за підсумками яких українці Олександра Назарова і Максим Нікітін потрапили у фінал.
Наші спортсмени зайняли 16-е місце і потрапили в Топ-20 кращих пар, повідомляє офіційний сайт змагань.
Назарова і Нікітін отримали за свій виступ 63,35 бали.
Фінал змагань фігуристів у танцювальних пар відбудеться в суботу, 24 березня.
Як повідомляв УНІАН, раніше у фінал змагань - довільну програму - не зміг потрапити Іван Павлов, який виступав у чоловічому одиночному турнірі.
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