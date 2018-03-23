Віта Семеренко: непоїздка на заключний етап КС з конструктивом не має нічого спільного

Українська біатлоністка поділилася своєю думкою про бойкот змагань в Росії.

Українська біатлоністка Віта Семеренко зазначила, що не вважає бойкот етапу Кубка світу в Тюмені конструктивним рішенням.

При цьому вона підкреслила, що їй зрозумілий цей вчинок, повідомляє "Спорт-Експрес".

- На мій погляд, непоїздка на заключний етап з конструктивом не мають нічого спільного. Просто так склалися обставини на сьогоднішній день, на жаль. І мені абсолютно зрозуміло рішення міністра і федерації. Рухаємося далі, я спланувала і погодила з тренерами початок підготовки до наступного сезону і готова надалі захищати на ділі честь моєї країни України, - зазначила Семеренко.

Читайте такожУкраїнським спортсменам офіційно заборонили виступати на турнірах в РосіїЯк повідомляв УНІАН, збірні України, Чехії, Канади і США, а також деякі біатлоністи з інших країн оголосили про бойкот дев'ятого етапу Кубка світу в Росії, який проходить в ці дні в лас-вегасі.

Крім цього, спортсмени України не будуть приймати участь у змаганнях в Росії взагалі.