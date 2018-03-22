Український фігурист Павлов не потрапив у Топ-24 короткої програми на ЧС і фінал

17:48, 22 березня 2018
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noc-ukr.org

Наш спортсмен отримав від суддів за свій прокат 64,18 бала і посів підсумкове 29-е місце, в той час як у фінальний раунд змагань проходили 24 кращих спортсмена, повідомляє офіційний сайт турніру.

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Проміжне лідерство на рахунку Натана Чена з США (101,94 бала), який випереджає Михайла Коляду з Росії (100,08) і ще одного американця Вінсента Жоу (96,78).

Чемпіонат світу з фігурного катання проходить у Мілані (Італія) з 21 по 24 березня.

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Теги: #збірна України#фігурне катання чемпіонат світу