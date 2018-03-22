Провідні біатлоністки України сестри Семеренко не мають наміру завершувати кар'єру

Тренер української команди розповів про майбутнє наших провідних спортсменок.

Тренер жіночої збірної України з біатлону, а також особистий наставник сестер Семеренко Григорій Шамрай підбив підсумки олімпійського сезону та розповів про майбутнє Віти і Валентини Семеренко.

Тренер також поділився деталями формування нової команди в інтерв'ю XSPORT:

Про підсумки олімпійського сезону:

«Сезон вважається успішним, коли на головних змаганнях, які є основною метою, команда досягає успіху. У нас в цей раз не вийшло, не наша ця Олімпіада. Є безліч факторів, які вплинули на це є наші тренерські прорахунки, є якісь інші причини. Були у нинішньому сезоні і успішні виступи дівчат, які радували і їх, і нас, тренерів, вболівальників українських. Але те, що хотілося показати на Олімпіаді, у нас не вийшло.

Я дівчатам дуже вдячний, тому що перед цим три роки пропустила Віта, і два роки у Валі були сумнівні для великого спорту результати, а вони почали цей сезон дуже добре. Але фізичне і більше моральне напруження, не дало їм можливості добре і далі виступити. Якщо б у спринті на Олімпійських іграх Віта впоралася, і стрельнула б, як вона вміє, два нулі, у нас би, думаю, була перша медаль і тоді б легше працювалося всій команді. А так не вийшло, і той клубок напруги обростав і заважав працювати на добрий результат».

Про продовження кар'єри сестер Семеренко:

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«Віта коли поверталася в спорт була налаштована не один, а два-три роки попрацювати. Подивимося, як воно піде, там може ще й до наступної Олімпіади залишиться. Все буде залежати від результату і від стану здоров'я. Валентина теж на сьогоднішній день налаштована, і є бажання продовжити тренування, тому що вона розчарована своїм закінченням сезону, і у неї на душі немає того відчуття, що вона повністю реалізувалася. Так що будемо далі працювати, поправляти навесні своє здоров'я і приступати до справи».

Про можливу самопідготовки:

«Були розмови, але конкретних пропозицій, конкретних рішень ніхто не брав. Зараз йде формування тренерського штабу команди, структури того, як буде побудована вся робота збірної команди – чоловічої і жіночої. Про це є розмови, але точної стратегії поки що немає».

Про те, де дівчата проведуть закатку:

«Є у нас плани на рахунок цього. Віта, швидше за все, поїде до Норвегії, де трениватиметься після великодніх свят, а Валя спочатку в Сумах буде заходити. Снігу зараз достатньо і морозна погода, вони будуть з Вітою кататися, а потім Валя можливо поїде в Поклюку».

Про втрати максимальну квоту на наступний сезон:

«Нам прикро за працю спортсменів, яка йшла на те, щоб потрапити у п'ятірку кращих в Кубку Націй. Ми довго до цього йшли, довго трималися в статусі п'яти кращих команд, але нічого не поробиш, такі обставини. Будемо в наступному році намагатися відновити цей статус і бути в п'ятірці кращих команд».

Про формування нової команди:

«Після Олімпійських ігор завжди є така стратегія – хтось завершує кар'єру, хтось іде на самопідготовку, тому йде залучення в команду молодих спортсменів з прицілом на наступну Олімпіаду. Так що молодь прийде в команду, а в якій кількості це ще обговорюється. Скільки буде на підготовці 8, 10 або 6 дівчат, як і чоловіків, поки що невідомо».

Як повідомляв УНІАН, на Олімпіаді-2018 в Пхенчхані збірна України з біатлону не здобула жодної нагороди.