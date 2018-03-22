Збірна України з гандболу поступилася швейцаркам у відбірковому матчі Євро-2018

Щоб зберегти шанси на путівку на Євро, українкам потрібно взяти реванш 25 березня у Києві.

Жіноча збірна України з гандболу провела матч відбіркового етапу чемпіонату Європи, програвши на виїзді Швейцарії.

Поєдинок групи А кваліфікації завершився з рахунком 21:15 на користь швейцарської команди, повідомляє офіційний сайт змагань.

Гра пройшла в швейцарському Зіггентале. Якщо в обороні команда Бориса Чижова грала надійно, особливо в першому таймі, то атакуючі дії виходили вкрай важко. Українки закинули лише 7 м'ячів у першому таймі і 8 - у другому. Найрезультативнішою у гостей стала права напівсередня Юлія Снопова - 5 голів.

В іншому матчі 3-го туру Хорватія вдома поступилася лідеру - Норвегії - 25:32 (10:18).

Відбір на чемпіонат Європи-2018

Швейцарія - Україна 21:15 (9:7)

Швейцарія (голи): Вайгельт 6, Ходель 5, Гаутчі 4, Мюрер 3, М. Фрей 1, Л. Фрей 1, Вік 1

Україна: Тимошенкова, Балог, Кребс; Снопова 5 голів, Борщенко 4, Смолінг 3, Глібко 2, 1 Редька, Андрійчук, Лаюк, Воловник, Левченко, Горильська, Савчин, Стельмах.

Семиметрові: 5/4 - 3/2

Штрафні хвилини: 6 - 10

За три тури до кінця турніру Хорватія, Україна і Швейцарія набрали по 2 очки, у Норвегії – 6. Щоб зберегти реальні шанси на вихід з групи, збірна України повинна взяти у Швейцарії реванш у домашньому матчі. Поєдинок пройде 25 березня в київському Палаці спорту. Початок о 19.00. На чемпіонат Європи вийдуть по дві кращі команди з кожної відбіркової групи, а також одна команда, що посіла третє місце з найкращими показниками.

Турнірна таблиця після трьох турів

1. Норвегія — 6 очок (різниця м'ячів +37)

2. Хорватія — 2 (-7)

3. Швейцарія — 0 (-15)

4. УКРАЇНА — 2 (-15)