Олімпійська чемпіонка Підгрушна: лесбіянки в біатлоні є, але не в нашій збірній

Також капітан збірної України розповіла, що біатлоністи нерідко перекваліфіковуються у військових снайперів.

Капітан жіночої збірної України з біатлону Олена Підгрушна розповіла, чи є серед біатлоністок лесбіянки, і вербують спортсменок у снайпери.

Про це 31-річна олімпійська чемпіонка розповіла в ефірі програми «ОТДУШИВДУШУ».

"Чи є в біатлоні лесбіянки? Є. Але не у нас (сміється). Про всі команди не знаю, але є команди, де вони є. По-моєму, навіть у хлопців є. Я не знаю, як їм живеться. Я не була в їхній шкурі (сміється). Немає контролю з визначення сексуальної орієнтації", - сказала Підгрушна.

"Чи правда, що біатлоністів вербують у снайпери? Від початку біатлон — військовий вид спорту. З історії ми знаємо, що біатлоністки ставали снайперами. Ми стріляємо «на пульсі». У стані спокою нам набагато простіше стріляти, ніж стрілку «з пульсу». Ми більш мобільні. Стрілянина «на пульсі» - коли після пробіжки пульс 180-200 ударів. Чи працювала я снайпером в зоні АТО? Я там взагалі не була!", — розповіла Олена Підгрушна.

Як повідомляв УНІАН, раніше Підгрушна не брала участі у останніх вирішальних стартах сезону, проте заявила, що не планує завершувати кар'єру.