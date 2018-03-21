Федерер: не поспішаю з завершенням кар'єри

Швейцарський тенісист заявив, що продовжує отримувати задоволення від тенісу.

Перша ракетка світу Роджер Федерер не збирається завершувати кар'єру найближчим часом. Про це швейцарець заявив в інтерв'ю офіційному сайті АТР.

У неділю Роджер Федерер у драматичному фіналі турніру в Індіан-Уеллсі поступився аргентинцеві Хуану Мартіну дель Потро. Однак Федерер спокійно поставився до поразки.

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«Головне — зберігати позитивний настрій після невдач. У кар'єрі є місце злетам і падінням. Іноді буває дуже складно, але треба приймати правильні рішення і оточувати себе правильними людьми. Тоді ти будеш щасливий і будеш отримувати задоволення від того, що маєш. Звичайно, завжди хочеться чогось більшого, але якщо постійно думати про це, то ти ніколи не будеш щасливий», - зазначив Роджер.

За його словами, він продовжує отримувати задоволення від гри, як і в молодості.

«Я вже давно задоволений своєю кар'єрою і життям — з тих пір, як виграв Вімблдон-2003 і став першою ракеткою світу. Тоді я реалізував свої дитячі мрії і реалізувався як тенісист. Тепер я просто отримую задоволення від гри і не поспішаю з завершенням кар'єри», - сказав Роджер Федерер.

Як повідомляв УНІАН, на верхню сходинку рейтингу АТР Федерер повернувся в січні, після того, як виграв рекордний в чоловічому тенісі 20-й турнір Великого Шолома - Відкритий чемпіонат Австралії, а крім того, побив низку рекордів.