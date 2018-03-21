Українські фігуристи візьмуть участь тільки у двох видах програми чемпіонату світу

Наша збірна буде представлена у чоловічому одиночному катанні та змаганнях танцювальних дуетів.

Сьогодні в Мілані стартуэ чемпіонат світу-2017 з фігурного катання, де Україна буде представлена тільки в двох з чотирьох видів змагальної програми.

Найсильніші представниці України в жіночому одиночному катанні не проходять віковий ценз, повідомляє Sport.ua.

Анастасія Архіпова, яка виграла в грудні минулого року, напередодні свого 14-річчя, дорослий чемпіонат України, не пройшла віковий ценз. Потенційній учасниці цього світового форуму повинно було виповниться 15 станом на 1 липня 2017-го. Говоримо потенційною, оскільки, крім вікового цензу, потрібно було виконати ще й технічний, тобто хоча б раз протягом останніх двох сезонів набрати суму балів, визначену Міжнародним союзом ковзанярем (ISU). В Україні так званий техмінімум був тільки у Ганни Хниченкової. Але, через травму, отриману на Олімпіаді-2018 у Пхенчхані, на ЧС в Мілан вона не полетить.

У чоловічому одиночному катанні відбулася рокіровка. Замість чинного чемпіона України, учасника останнього чемпіонату Європи та Олімпіади в Пхенчхані Ярослава Паниота, раніше затвердженого в якості представника України на світовому форумі, до Мілану відправився срібний призер національної першості Іван Павлов. На юніорському чемпіонаті світу в Софії, який стартував через десять днів після закінчення Ігор, 19-річний одиночник з Києва виглядав набагато переконливіше, ніж його співвітчизник Паніот в Пхенчхані. Останній, нагадаємо, завалив на олімпійському льоду всі стрибкові елементи і замкнув підсумковий протокол у короткій програмі, тоді як в довільну кваліфікувалися 24 кращих з 30.

Павлов в болгарській столиці потрапив в топ-10. Щоправда, для цього йому вистачило і акселя в три з половиною обороту. Але на дорослому «світі» бажано надати більш вагомий аргумент, щоб, як і в минулому році не виявитися першим за межею після короткої програми.

У танцях на льоду - без змін. Україну знову представлять Олександра Назарова і Максим Нікітін. Попередній світовий форум харків'яни, які тренуються в Америці, завершили на високому 15-му місці, завдяки чому безпосередньо відібралися на Ігри-2018. Правда, там їх чекало розчарування. Грубих помилок у своїй латині підопічні Ігоря Шпільбанда не допустили, але дрібні здалися суддям достатнім приводом, щоб відправити українців на 21-е місце і не пустити в довільний танець, куди кваліфікувалися 20 учасників з 24-х.

Таким чином, уперше за роки незалежності Україна буде представлена на чемпіонаті світу з фігурного катання лише в двох видах з чотирьох. Справедливості заради варто помітити, що зі спортивними парами, а точніше через їх відсутність у команди і раніше виникали проблеми.