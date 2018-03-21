Стаховський програв у фіналі кваліфікації тенісного супертурніру в Майамі

Від України залишився один представник на турнірі Еліна Світоліна.

На тенісному турнірі Miami Open presented by Itau категорії ATP World Tour Masters 1000 в Майамі (США) українець Сергій Стаховський проигрла Річардсу Беранкісу з Литви і не потрапив в осноной раунд турніру.

Матч з рахунком заверился 6:3, 3:6, 0:6, повідомляє офіційний сайт змагань.

Українець впевнено розпочав матч і ыиграл першу партію з одним брейком на подачі суперника. Проте вже у наступній партії ситуація на корті кардинально змінилася. То ж перевагу мав Беранкіс.

І лише у вирішальному третьому сеті на спортсмен не зміг нав'язати боротьби супернику, поступившись "всуху" - 0:6.

Таким чином, в основній сітці змагань в Майамі представників України в чоловічому одиночному турнірі не буде.

Як повідомляв УНІАН, раніше Леся Цуренко та Катерина Бондаренко програли в першому раунді жіночих змагань в Майамі. Тут в турнірній сітці залишилася Еліна Світоліна, яка завдяки високому рейтингу почне боротьбу з 2-го раунду.