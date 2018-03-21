Українки Цуренко і Бондаренко програли вже у першому колі тенісного турніру в Маямі

Боротьбу в турнірі продовжить тільки Еліна Світоліна

На тенісному турнірі WTA категорії Premier Mandatory в Майамі (США) з призовим фондом $8,648,508 свої матчі першого кола програли Леся Цуренко та Катерина Бондаренко.

Обидві українки програли свої матчі у впертій боротьбі в трьох партіях, повідомляє офіційний сайт турніру.

Леся Цуренко провела рівний і напружений матч проти Айлі Томлянович з Австралії. Українка виграла першу партію, програла другу і поступилася в самій кінцівці вирішального третього сету - 6:3, 4:6, 5:7.

У свою чергу, Катерина Бондаренко протистояла Елісон Ван Ейтванк з Бельгії і також зуміла виграти першу партію. А в другій, при рахунку 5:4 подавала на матч, але поступилася в кінцівці. І лише третю партію Бондаренко програла з розгромним рахунком - 7:6 (3), 5:7, 1:6.

Таким чином, виступи в турнірі продовжить тільки Еліна Світоліна, яка вийшла у друге коло без боротьби, завдяки високому рейтингу.

Також сьогодні вночі Сергій Стаховський проведе матч вирішального раунду кваліфікації проти Річардаса Беранкіса з Литви. Поки в основній сітці турніру немає жодного представника України. Олександр Долгополов пропускає серію турнірів в США через стан здоров`я. У разі виграшу Стаховського, він стане єдиним українцем у чоловічій сітці основних змагань.

Турнір у Майамі проходить з 19 березня по 1 квітня.