Мінмолодьспорт виплатило чемпіонам і призерам Паралімпійських ігор-2018 понад 90 мільйонів гривень

Міністр Ігор Жданов відзвітував за підсумками змагань в Пхенчхані.

Міністерство молоді та спорту оперативно виплатило чемпіонам і призерам зимових Паралімпійських ігор-2018 державні винагороди на загальну суму понад 90 мільйонів гривень.

Спортсменам вже перерахували кошти на картки по поверненню в Україну, повідомив у власному Facebook міністр Ігор Жданов.

Вперше наші паралімпійцям отримали за свої перемоги такі ж винагороди, як і олімпійці. Це стало можливим завдяки ініційованому Мінмолодьспорту та НКСІУ рішенню Уряду, яке підтримав прем'єр-міністр Володимир Гройсман. Призові збільшувалися поетапно, поки не вирівнялися в 2018 р.

Отже, наші паралімпійці отримали від держави гідну винагороду в таких розмірах, у гривнях по курсу НБУ:

За І місце - 125 тис. дол. США

за ІІ місце - 80 тис. дол. США

за ІІІ місце - 55 тис. дол. США

Як повідомляв УНІАН, на Паралімпіаді-2018 українці завоювали 22 нагороди (7 золотих й срібних та 8 бронзових медалей) й посіли 6-те загальнокомндне місце.