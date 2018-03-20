В суботу відбудеться перший етап RACE NATION-2018

17:51, 20 березня 2018
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Вже цієї суботи в Буковелі стартує серія змагань Race Nation / facebook.com/racenation.ua

Організатори одного з найпопулярніших серед українців змагань гарантували збільшення кількості заходів, анонсували унікальні старти з плавання та тріатолону, а також презентували нову об’ємну медаль «RACE NATION», 

У 2018 році гонок з перешкодами стане втричі більше. Найвидовишніше спортивне змагання України «RACE NATION» прийматимуть: 

- Буковель(24.03), 

- Київ (05.05), 

- Харків (09.06), 

- Дніпро(14.07), 

- Одеса (18.08), 

Також змагання мають відбутися в Тернополі та Львові, але дати проведення цих стартів ще невідомі.

Окрім того, для найвідчайдушниших поціновувачів «RACE NATION» та любителів плавання організатори змагання запускають новий проект “RACE  SWIM”. Старти з плавання проводитимуться на 4 дистанціях(500, 1000, 2000, 4000 м) у Харкові, Одесі, Тернополі та Києві.

«У 2018 році разом з нашими партнерами будемо реалізовати та створювати тимчасову монополію на ринку України по стартах з триатлону під брендом “IRON WAY». 4 старти. Відкриття сезону відбудеться в Одессі, 2 захода у Харкові та закриття у Києві. Наша мета: підхопити бігову аудиторію, залучити ії до бігу з перешкодами, потім через плавання - до тріатлону!» - прокоментував організатор "RACE NATION" Юрій Подлєсний.

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Теги: #Race Nation 2018#Буковель