В суботу відбудеться перший етап RACE NATION-2018
У Києві відбулося офіційне оголошення річного календарного плану наймасовіших в Україні гонок з перешкодами «RACE NATION».
Організатори одного з найпопулярніших серед українців змагань гарантували збільшення кількості заходів, анонсували унікальні старти з плавання та тріатолону, а також презентували нову об’ємну медаль «RACE NATION»,
У 2018 році гонок з перешкодами стане втричі більше. Найвидовишніше спортивне змагання України «RACE NATION» прийматимуть:
- Буковель(24.03),
- Київ (05.05),
- Харків (09.06),
- Дніпро(14.07),
- Одеса (18.08),
Також змагання мають відбутися в Тернополі та Львові, але дати проведення цих стартів ще невідомі.
Окрім того, для найвідчайдушниших поціновувачів «RACE NATION» та любителів плавання організатори змагання запускають новий проект “RACE SWIM”. Старти з плавання проводитимуться на 4 дистанціях(500, 1000, 2000, 4000 м) у Харкові, Одесі, Тернополі та Києві.
«У 2018 році разом з нашими партнерами будемо реалізовати та створювати тимчасову монополію на ринку України по стартах з триатлону під брендом “IRON WAY». 4 старти. Відкриття сезону відбудеться в Одессі, 2 захода у Харкові та закриття у Києві. Наша мета: підхопити бігову аудиторію, залучити ії до бігу з перешкодами, потім через плавання - до тріатлону!» - прокоментував організатор "RACE NATION" Юрій Подлєсний.