Українські чемпіони і призери-паралімпійці повернулися додому з Пхенчхана (фотогалерея, відео)

У складі команди є і мультімедалісти, на рахунку яких повний комплект нагород.

Сьогодні до Києва повернулися чемпіони і призери Паралімпіади-2018 в корейському Пхенчхані.

Наша команда завоювала 22 медалі - по 7 золотих і срібних та 8 бронзових нагород та посіла шосте місце в загальнокомандному заліку.

Також у складі команди два мультимедалистов - Оксана Шишкова - 2 золоті, 3 срібні, 1 бронзова медаль, і Ігор Рептюх - по одному золоту, сріблу та бронзі.