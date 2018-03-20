Українські чемпіони і призери-паралімпійці повернулися додому з Пхенчхана (фотогалерея, відео)
17:25, 20 березня 2018Інше
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У складі команди є і мультімедалісти, на рахунку яких повний комплект нагород.
Українські паралимпицы з перемогою повернулися додому / УНІАН
Сьогодні до Києва повернулися чемпіони і призери Паралімпіади-2018 в корейському Пхенчхані.
Наша команда завоювала 22 медалі - по 7 золотих і срібних та 8 бронзових нагород та посіла шосте місце в загальнокомандному заліку.
Також у складі команди два мультимедалистов - Оксана Шишкова - 2 золоті, 3 срібні, 1 бронзова медаль, і Ігор Рептюх - по одному золоту, сріблу та бронзі.
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