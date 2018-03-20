Українські чемпіони і призери-паралімпійці повернулися додому з Пхенчхана (фотогалерея, відео)

17:25, 20 березня 2018
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УНІАН

Наша команда завоювала 22 медалі - по 7 золотих і срібних та 8 бронзових нагород та посіла шосте місце в загальнокомандному заліку.

Також у складі команди два мультимедалистов - Оксана Шишкова - 2 золоті, 3 срібні, 1 бронзова медаль, і Ігор Рептюх - по одному золоту, сріблу та бронзі.

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Теги: #Пхенчхан-2018