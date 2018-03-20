Українська спортсменка Батенкова завоювала "золото" на Паралімпіаді, до якого йшла 15 років (відео)
14:21, 20 березня 2018Інше
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До цього на трьох Паралімпіадах в Турині, Ванкувері і Сочі Юлія виборола 13 нагород, але серед них - жодної золотої.
Юлія Батенкова виграла довгоочікуване золото Паралімпійських ігор / REUTERS
Українка Юлія Батенкова в останній день Паралімпійських ігор у Пхьончхані завоювала "золото" у змішаній естафеті в лижних гонках. До вищої нагороди Ігор Батенкова йшла 15 років - до цього на зимових Паралімпіадах в Турині, Ванкувері і Сочі Юлія виборола 13 нагород, але серед них - жодної золотої.
Про це йдеться в сюжеті ТСН.
В результаті автомобільної катастрофи в 1991 році Юлія Батенкова отримала травму, яка спричинила ампутацію правої руки. В аварії загинули її мати і брат. Зараз Юлыя займається лижними гонками та біатлоном у Волинському обласному центрі «Інваспорт».
Спортсменка Юлія Батенкова завоювала "золото" на Паралімпіаді, за яким полювала 15 років
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