Українська спортсменка Батенкова завоювала "золото" на Паралімпіаді, до якого йшла 15 років (відео)

14:21, 20 березня 2018
Інше
426
Юлія Батенкова виграла довгоочікуване золото Паралімпійських ігор / REUTERS

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

В результаті автомобільної катастрофи в 1991 році Юлія Батенкова отримала травму, яка спричинила ампутацію правої руки. В аварії загинули її мати і брат. Зараз Юлыя займається лижними гонками та біатлоном у Волинському обласному центрі «Інваспорт».

  

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #Паралімпіада-2018#Юлія Батенкова