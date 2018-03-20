У Кубку Дерюгіної взяли участь спортсменки з 27 країн (фотогалерея)

В рамках традиційних змагань пройшов також турнір юніорок.

19 березня у Києві завершився 23-й Кубок Дерюгіної. Змагання мають статус Гран-прі.

Серед учасниць – спортсменки з 27 країн, зокрема, українки Олена Дяченко, Єва Мелещук, Влада Нікольченко, білоруски Аліна Горносько і Юлія Ісачанка, росіянка Марія Сергєєва, ізраїльтянка Наталі Райтс, болгарка Катрін Тасєва і одна з найяскравіших спортсменок сучасності – грузинка Саломе Пажава.

В рамках змагань пройшов також турнір юніорок, який для українських фанів представляє окремий інтерес.

Кращі фотографії з турніру Кубка Дерюгіної - в галереї УНІАН.